İsviçre'de Fenerbahçeli taraftlarlara bilet yok!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Lugano, UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle sarı lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsviçre'de Fenerbahçeli taraftlarlara bilet yok!
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01 Temmuz 2024 10:04
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 10:08
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi FC Lugano, yaptığı Türkçe bilgilendirme ile sarı lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

Lugano'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, Fenerbahçe FK ile FC Lugano arasında 23 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe FK taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir (https://www.uefa.com/disciplinary/stadium-bans/#). Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır."

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