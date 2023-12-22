İşte Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.
Lider Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.
VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçen Galatasaray da 43 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ise yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.
İŞTE SONUÇLAR
İşte 17. haftanın sonuçları
RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: 3-1
Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: 2-2
Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4
Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-0
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Pendikspor: 5-1
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 0-0
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
18. haftanın programı şu şekilde:
23 Aralık Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
24 Aralık Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
25 Aralık Pazartesi:
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)
Lider Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.
VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçen Galatasaray da 43 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ise yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.
İŞTE SONUÇLAR
İşte 17. haftanın sonuçları
RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: 3-1
Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: 2-2
Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4
Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-0
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Pendikspor: 5-1
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 0-0
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|16
|14
|1
|1
|44
|14
|30
|43
|2.GALATASARAY
|16
|14
|1
|1
|32
|9
|23
|43
|3.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|16
|8
|5
|3
|24
|18
|6
|29
|4.TRABZONSPOR
|15
|8
|2
|5
|27
|19
|8
|26
|5.BEŞİKTAŞ
|16
|8
|2
|6
|23
|22
|1
|26
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|7
|4
|5
|20
|21
|-1
|25
|7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|16
|6
|6
|4
|29
|21
|8
|24
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|16
|6
|6
|4
|22
|17
|5
|24
|9.KASIMPAŞA
|16
|6
|4
|6
|27
|31
|-4
|22
|10.ATAKAŞ HATAYSPOR
|16
|4
|7
|5
|24
|22
|2
|19
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|4
|7
|5
|21
|21
|0
|19
|12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|16
|5
|3
|8
|18
|21
|-3
|18
|13.EMS YAPI SİVASSPOR
|16
|4
|6
|6
|19
|27
|-8
|18
|14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|4
|5
|7
|18
|15
|3
|17
|15.CORENDON ALANYASPOR
|16
|4
|5
|7
|15
|24
|-9
|17
|16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|16
|5
|1
|10
|17
|27
|-10
|16
|17.TÜMOSAN KONYASPOR
|16
|3
|6
|7
|16
|22
|-6
|15
|18.YILPORT SAMSUNSPOR
|16
|4
|3
|9
|18
|26
|-8
|15
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|16
|3
|4
|9
|17
|38
|-21
|13
|20.İSTANBULSPOR
|15
|2
|2
|11
|11
|27
|-16
|8
18. haftanın programı şu şekilde:
23 Aralık Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
24 Aralık Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
25 Aralık Pazartesi:
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)
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