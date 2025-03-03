İşte Süper Lig'de son durum!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, pazartesi akşamı oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Gaziantep FK, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor engelini 1-0'la geçerken, Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.
Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.
Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Bellona Kayserispor: 2-0
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3
Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: 3-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0
Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: 1-0
Göztepe-Reeder Samsunspor: 2-2
Puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.
27. haftanın programı
7 Mart Cuma
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)
Haftanın kapanış gününde Gaziantep FK, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor engelini 1-0'la geçerken, Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.
Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.
Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Bellona Kayserispor: 2-0
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3
Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: 3-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0
Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: 1-0
Göztepe-Reeder Samsunspor: 2-2
Puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|25
|20
|5
|0
|62
|26
|36
|65
|2.FENERBAHÇE
|25
|19
|4
|2
|63
|23
|40
|61
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|25
|14
|5
|6
|41
|28
|13
|47
|4.BEŞİKTAŞ
|24
|12
|8
|4
|38
|23
|15
|44
|5.İKAS EYÜPSPOR
|25
|11
|7
|7
|37
|27
|10
|40
|6.GÖZTEPE
|24
|10
|6
|8
|42
|30
|12
|36
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|24
|10
|6
|8
|40
|31
|9
|36
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|10
|3
|12
|33
|42
|-9
|33
|9.TRABZONSPOR
|24
|8
|8
|8
|39
|29
|10
|32
|10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|24
|9
|5
|10
|33
|34
|-1
|32
|11.KASIMPAŞA
|25
|7
|11
|7
|45
|50
|-5
|32
|12.CORENDON ALANYASPOR
|25
|8
|7
|10
|29
|36
|-7
|31
|13.ONVO ANTALYASPOR
|25
|8
|6
|11
|28
|46
|-18
|30
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|25
|7
|7
|11
|31
|38
|-7
|28
|15.SİPAY BODRUM FK
|25
|6
|6
|13
|17
|29
|-12
|24
|16.NET GLOBAL SİVASSPOR
|25
|6
|6
|13
|28
|41
|-13
|24
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|24
|5
|9
|10
|24
|44
|-20
|24
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|24
|2
|7
|15
|24
|43
|-19
|13
|19.ADANA DEMİRSPOR
|25
|2
|4
|19
|23
|57
|-34
|-2
27. haftanın programı
7 Mart Cuma
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)