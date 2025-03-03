İşte Süper Lig'de son durum!

Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakırken, Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı ve zirveyle puan farkını 4'e düşürdü. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de son durum!
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03 Mart 2025 23:39
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, pazartesi akşamı oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Gaziantep FK, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor engelini 1-0'la geçerken, Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.

Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Bellona Kayserispor: 2-0

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3

Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: 3-0

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0

Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 3-1

RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: 1-0

Göztepe-Reeder Samsunspor: 2-2

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 25 20 5 0 62 26 36 65
2.FENERBAHÇE 25 19 4 2 63 23 40 61
3.REEDER SAMSUNSPOR 25 14 5 6 41 28 13 47
4.BEŞİKTAŞ 24 12 8 4 38 23 15 44
5.İKAS EYÜPSPOR 25 11 7 7 37 27 10 40
6.GÖZTEPE 24 10 6 8 42 30 12 36
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 24 10 6 8 40 31 9 36
8.ÇAYKUR RİZESPOR 25 10 3 12 33 42 -9 33
9.TRABZONSPOR 24 8 8 8 39 29 10 32
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 24 9 5 10 33 34 -1 32
11.KASIMPAŞA 25 7 11 7 45 50 -5 32
12.CORENDON ALANYASPOR 25 8 7 10 29 36 -7 31
13.ONVO ANTALYASPOR 25 8 6 11 28 46 -18 30
14.TÜMOSAN KONYASPOR 25 7 7 11 31 38 -7 28
15.SİPAY BODRUM FK 25 6 6 13 17 29 -12 24
16.NET GLOBAL SİVASSPOR 25 6 6 13 28 41 -13 24
17.BELLONA KAYSERİSPOR 24 5 9 10 24 44 -20 24
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 2 7 15 24 43 -19 13
19.ADANA DEMİRSPOR 25 2 4 19 23 57 -34 -2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

27. haftanın programı

7 Mart Cuma

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)

8 Mart Cumartesi

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

9 Mart Pazar

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

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