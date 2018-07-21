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İşte Ricardo Quaresma'nın Çin transferinin şifresi

Beşiktaş tarafından Ricardo Quaresma'yı Çin'e satmak için yetki verilen menajer Jorge Mendes, "Çin'de transfer kapandı ama talimatlara göre sakatlanan bir oyuncu yerine takviye yapılabilir." dedi.

Kaynak: Sabah
İşte Ricardo Quaresma'nın Çin transferinin şifresi
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21 Temmuz 2018 06:21
Beşiktaş'ta para edecek futbolcuların elden çıkarılması yönündeki transfer politikasında sırada Quaresma var.

Kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi olan 1983 doğumlu oyuncuyu Çin'e pazarlamak isteyen yönetim, bunun için uzun süre çalıştığı menajeri yerine Ahmet Bulut ve Mendes'e yetki vermişti. Adı gizli tutulan Çin kulübünün 2. Lig'de oynadığı ve Ukraynalı bir iş adamı ile birlikte Mendes tarafından yönetildiği öğrenildi.

İlk görüşmeler sonucu Beşiktaş'ın alacağı para da 7 milyon Euro'dan 8'e çıkarıldı. Bunun ardından gözler Quaresma'ya çevrildi. Portekizli'nin yıllığı 8 milyon dolardan 2 yıllık teklife soğuk baktığı ve 3 yıllık sözleşme istediği vurgulandı.

TRANSFER BU MADDE İLE MÜMKÜN

Öte yandan Çin'de transfer döneminin kapanmasına rağmen bu transferin nasıl gerçekleşeceği sorusu ise Mendes tarafından cevaplandı. Ünlü menajer, siya hbeyazlılar ile yapılan görüşmelerde, "Çin'de bir takımda sakat bir oyuncu varsa transfer sezonu kapansa bile takviye yapılabilir" maddesinin bulunduğunu bildirince bu sorun da ortadan kalktı. Şimdi gözler Quaresma'nın vereceği kararda. Ancak kulüpte transfer için "Yüzde 51" tahmini yapılıyor.

Çin kulübünden 3 yıllık anlaşma isteyen Querasma Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve takımla çalışmalara başlayacak.



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