İşte Onyekuru'nun bonservis bedeli!

Olympiakos'un, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Henry Onyekuru için 5 milyon euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte Onyekuru'nun bonservis bedeli!
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20 Haziran 2022 17:45
Olympiakos, geçen sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun bonservis bedelini belirledi.

Daily Post'ta yer alan habere göre; Yunan ekibi teknik direktör Pedro Martins'in planları arasında yer almayan Nijeryalı kanat oyuncusu için 5 milyon euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.

25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğinin altı çizilirken, Onyekuru'nun 3 kez kiralandığı Galatasaray ile yakın ilişkileri olduğu vurgulandı.

Geçen yaz Olympiakos'un Monaco'dan 4.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Onyekuru, Yunan temsilcisinde 27 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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