İşte Konferans Ligi'nde eşlemeler!

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak.Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea (İngiltere), Vitoria (Portekiz), Fiorentina (İtalya), Rapid Wien (Avusturya), Djurgarden (İsveç), Lugano (İsviçre), Legia Varşova (Polonya) ve Cercle Brugge (Belçika) ile play-off turunu geçecek 8 takım, son 16 turunda mücadele edecek. Son 16, çeyrek ve yarı final kuraları ise 21 Şubat'ta çekilecek.Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)