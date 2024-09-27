İşte Kaan Ayhan'ın son durumu

Galatasaray'da PAOK mücadelesinin son bölümlerinde ayağına aldığı darbe sonrasında oyundan alınan Kaan Ayhan'ın yapılan kontrolleri temiz çıktı.
Kaan'ın tedbir amaçlı kenara alındığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında oynayabilecek.
Ancak Okan Buruk, yoğun maç trafiği nedeniyle Kaan yerine Elias Jelert'e forma vermeyi planlıyor.
Kaan'ın tedbir amaçlı kenara alındığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında oynayabilecek.
Ancak Okan Buruk, yoğun maç trafiği nedeniyle Kaan yerine Elias Jelert'e forma vermeyi planlıyor.