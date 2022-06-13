İşte Jorge Jesus'un istediği sol bek

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR

Fenerbahçe dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in savunmanın soluna düşündüğü ilk isim ise Brezilya temsilcisi Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki Welington.Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla kısa süre içinde dikkatleri çeken Sambacı, Kadıköy yolunda. Fenerbahçe yönetimi, bu hafta Brezilya'nın köklü kulübü Sao Paulo ile transfer pazarlıklarına başlayacak. Kanarya'nın Welington için 3 milyon euro bonservis teklif edeceği öğrenildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda görmeyi çok istediği Sambacı'nın da ülkesinden ayrılmayı ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi. Yıldız oyuncuya İtalya ve Fransa'dan da teklifler var. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan genç yetenek bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 2 asist üretti.Fenerbahçe, orta sahanın soluna istediği Bruno Henrique ve Igor Paixao için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Bruno Henrique için Flamengo, Paixao için de Coritiba ile temaslarını sürdürüyor.