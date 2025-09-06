İşte Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi!

Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
Hakan Bilal Kutlualp'in kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, belirlenen listede şu isimler yer alıyor:
Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu
