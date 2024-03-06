İşte Gaziantep FK'nin 3 adayı!

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevi için 3 aday bulunuyor. Bu isimler; Ömer Erdoğan, Hamza Hamzaoğlu ve Recep Uçar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Gaziantep FK'nin 3 adayı!
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06 Mart 2024 16:10
Son güncelleme 06 Mart 2024 16:53
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni teknik adam arayışlarına başladı.

Ligde oynadığı son 3 maçta 1 puan alan ve teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep, 3 teknik adamı gündemine aldı.

Gaziantep FK, teknik direktör listesine; Ömer Erdoğan, Hamza Hamzaoğlu ve Recep Uçar'ı ekledi. Kulüp, kısa süre içerisinde listesindeki teknik direktörlerle temaslara başlayacak.

RIZA ÇALIMBAY'DAN SONUÇ ÇIKMADI

Gaziantep FK, listesindeki 3 teknik adam öncesi Rıza Çalımbay'la da bir görüşme gerçekleştirdi. 61 yaşındaki teknik adam, kulüpten gelen teklifi kabul etmedi. Konuyla ilgili Sports Digitale'ye konuşan Çalımbay, "Gaziantep tarafından teklif aldım. Başkanla görüştüm kendilerine teşekkür ettim. Şahsi birkaç özel sıkıntılarım olduğu için teklifi kabul edemedim." sözlerini sarf etti.

Bu sezon Erdal Güneş ve Marius Sumudica ile çalışan Gaziantep FK, 28 haftası geride kalan ligde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Kulüp, topladığı 28 puanla Süper Lig'de 18. sırada yer alıyor.

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