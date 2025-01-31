İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimindeHollanda'dantakımıyla eşleşirken,de Belçika ekibi'in rakibi oldu.Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)