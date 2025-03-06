İşte Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosu

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosu
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06 Mart 2025 16:17
Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, Alanya kafilesinde yer almadı.

Galatasaray, perşembe günü Alanya'ya gidecek ve pazar günü oynayacağı maça kadar burada kamp yapacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:



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