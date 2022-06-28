İşte Emre Mor için ödenecek bedel!

Transfer döneminin gözde isimlerindenforması giyen, hem Süper Lig hem de Avrupa'dan birçok takımın ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı. İtalyan ekiplerivebaşta olmak üzere birçok teklif alaniçin VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı, takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.Hurma açıklamasında,demişti.Ancak milli futbolcu için diğer tüm takımlara göre daha ısrarcı olan Fenerbahçe, transferi bitirdi ve Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, eski teknik direktörügörüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan dayanıtıyla ayrıldı.Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'levekarşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Emre ileatmayı planlıyor.Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.