İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının iddaa oranları

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacağı ilk maçın iddaa oranları belli oldu.
iddaa'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye 2.14 oran verildiği duyuruldu. Sarı-lacivertliler, maçın favorisi olarak açıklandı. Karşılaşmanın beraberliğine 3.00 verilirken, Dinamo Kiev galibiyetine 2,80 oran belirlendi.
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iddaa'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye 2.14 oran verildiği duyuruldu. Sarı-lacivertliler, maçın favorisi olarak açıklandı. Karşılaşmanın beraberliğine 3.00 verilirken, Dinamo Kiev galibiyetine 2,80 oran belirlendi.
Daha yüksek oranlar sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da! Sen de Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da 1 maçta %5, 2 maçta %10, 3 maçta %16 ve 4 maçta %22 daha fazla kazanabilirsin. #HeyecanMahallede #KralOran
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