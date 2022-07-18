İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının iddaa oranları

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev le oynayacağı maçın oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının iddaa oranları
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18 Temmuz 2022 15:43
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacağı ilk maçın iddaa oranları belli oldu.

iddaa'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye 2.14 oran verildiği duyuruldu. Sarı-lacivertliler, maçın favorisi olarak açıklandı. Karşılaşmanın beraberliğine 3.00 verilirken, Dinamo Kiev galibiyetine 2,80 oran belirlendi.

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