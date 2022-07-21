N'KOUDOU YOLCU, CABRAL GELİYOR

CABRAL'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bir süredir siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Jovane Cabral ile ilgili son gelişmeler gün yüzüne çıktı. Beşiktaş, Cabral için kaynak arayışını da netleştirdi.Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'da oynayan 24 yaşındaki Cabral için şartları zorlamaya karar verdi. Portekiz ekibi 3 milyon euro istiyor. Beşiktaş ise gözden düşen Kevin N'Koudou ile yolları ayıracak ve bu satıştan gelen parayla transferi karşılayacak. Futbolcuya da yıllık 1.1 milyon euro verilmesi planlanıyor.Cabral, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabiliyor. Cabral geçen yıl yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Serie A'da geride bıraktığımız sezon 21 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol atarken 1 de asist yaptı.