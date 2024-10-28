İşte basketbolda Avrupa programı

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta Türkiye'yi temsil eden 13 takım, 15 maç karşılaşma yapacak.



Türkiye'yi Avrupa kupalarında 2024-25 sezonunda erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.



Erkekler THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BTK Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor.



Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.



Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manisa Basket ile Aliağa Petkim'in gruplarında bu hafta maç oynanmayacak.



Türk takımlarının Avrupa kupalarında hafta içinde oynayacağı maçların programı şöyle:



Erkekler



THY EuroLeague



Salı:



20.30 Anadolu Efes-Barcelona (İspanya)



21.30 Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (İsrail) (Karşılaşma Litvanya'da oynanacak)



31 Ekim Perşembe:



22.00 Alba Berlin (Almanya)-Anadolu Efes



1 Kasım Cuma:



20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Sırbistan)



BKT Avrupa Kupası:



Salı:



20.00 Wolves Vilnius (Litvanya)-Beşiktaş Fibabanka



21.30 Veolia Towers Hamburg (Almanya)-Türk Telekom



30 Ekim Çarşamba:



19.00 Bahçeşehir Koleji-Trefl Sopot (Polonya)



Basketbol Şampiyonlar Ligi:



30 Ekim Salı:



20.30 Kolossos H Hotels (Yunanistan)-Karşıyaka



FIBA Avrupa Kupası:



30 Ekim Çarşamba:



20.30 Bursaspor-Basket Zaragoza (İspanya)



20.30 Keravnos( Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-TOFAŞ



Kadınlar



FIBA Avrupa Ligi:



Salı:



18.30 ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket (Fransa)



19.00 Fenerbahçe Opet-Villeneuve d'Ascq LM (Fransa)



FIBA Avrupa Kupası:



Salı:



20.00 Beşiktaş-GEAS (İtalya)



20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BAXİ Ferrol (İspanya)



20.30 Sopron Basket (Macaristan) -YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol



