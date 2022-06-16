İşte Aslan'ın gönlünde yatan aslan: Marco Rose

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ilk işi Domenec Torrent'le yolları ayırmak olacak.



Bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcının ücreti 1.5 milyon Euro, 5 yardımcısının maliyeti ise 660 bin Euro. Özbek, İspanyol teknik heyete ait 2.160 milyon Euro'luk tazminatı 1 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.



Sarıkırmızılı kulüp, Torrent'in sözleşmesini feshettiği anda yeni teknik direktörünü açıklayacak.



İLK SIRADA ROSE VAR



Listede birçok isim bulunurken, ilk sırada Marco Rose var. En son Borussia Dortmund'da görev alan Alman çalıştırıcı için Başkan Özbek ve ekibi büyük özveri gösteriyor.



Maddiyat olarak da fedakârlıklarda bulunuluyor. Ancak Rose ile anlaşılamazsa rota yerli teknik adama dönecek. Listenin ilk sırasında da Okan Buruk var.



