İşte Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrılan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2023 12:14
Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kampından ayrılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Tecrübeli oyuncunun tedavisi tamamlandı. Yıldız oyuncu, Karabağ ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Azerbaycan'a götürülmeyecek olan Abdülkerim Bardakçı'nın Adana Demirspor ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery