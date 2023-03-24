Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kampından ayrılmış ve tedavi altına alınmıştı.
Tecrübeli oyuncunun tedavisi tamamlandı. Yıldız oyuncu, Karabağ ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek.
Azerbaycan'a götürülmeyecek olan Abdülkerim Bardakçı'nın Adana Demirspor ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncunun tedavisi tamamlandı. Yıldız oyuncu, Karabağ ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek.
Azerbaycan'a götürülmeyecek olan Abdülkerim Bardakçı'nın Adana Demirspor ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor.
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