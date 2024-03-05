İşte A Milli Kadın Takımı'nın rakipleri





Lig etabı 3. ve 4. eleme maçları: 29 Mayıs-4 Haziran



Lig etabı 5. ve 6. eleme maçları: 10-16 Temmuz



Play-off turu kura çekimi: 19 Temmuz



Play-off 1. turu: 23–29 Ekim



Play-off 2. turu: 27 Kasım-3 Aralık



EURO 2025 finalleri kura çekimi: 16 Aralık



EURO 2025 Fiinalleri: 2–27 Temmuz 2025 (İsviçre)



Lig etabı 1. ve 2. eleme maçları: 3-9 NisanLig etabı 3. ve 4. eleme maçları: 29 Mayıs-4 HaziranLig etabı 5. ve 6. eleme maçları: 10-16 TemmuzPlay-off turu kura çekimi: 19 TemmuzPlay-off 1. turu: 23–29 EkimPlay-off 2. turu: 27 Kasım-3 AralıkEURO 2025 finalleri kura çekimi: 16 AralıkEURO 2025 Fiinalleri: 2–27 Temmuz 2025 (İsviçre)

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki (EURO 2025) rakipleri belli oldu.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren milli takım, B1 Grubu'nda Azerbaycan, Macaristan ve İsviçre ile eşleşti.Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:A Ligi gruplarıA1: Hollanda, İtalya, Norveç, FinlandiyaA2: İspanya, Danimarka, Belçika, ÇekyaA3: Fransa, İngiltere, İsveç, İrlanda CumhuriyetiA4: Almanya, Avusturya, İzlanda, PolonyaB Ligi gruplarıB1: İsviçre, Macaristan, Türkiye, AzerbaycanB2: İskoçya, Sırbistan, Slovakya, İsrailB3: Portekiz, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, MaltaB4: Galler, Hırvatistan, Ukrayna, KosovaNisan ve temmuz aylarında oynanacak maçlarla takımlar lig etabını tamamlayacak. Lig etabının sonunda elde edilen sıralama ise bir sonraki Uluslar Ligi'nde takımların pozisyonunu belirleyecek.A Ligi'ndeki 16 takım, gruplarında ilk 2 sırayı almaya çalışacak. İlk 2 sırayı alan 8 ekip, ev sahibi İsviçre ile birlikte EURO 2025'te yer alacak.Geriye kalan 7 şampiyona bileti, ekim-kasım-aralık aylarında yapılacak iki turlu play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.Play-off'ların ilk turunda A Ligi'ni 3. ve 4. sırada bitiren 8 takım ile C Ligi'ni ilk sırada bitiren 5 takım ve en iyi 3 ikinci takım birbirleriyle karşılaşacak. Play-off'ların ilk turunu kazanan 8 takım, ikinci tura kalacak.A Milli Kadın Takımı'nın da yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grup birincisi ve en iyi 2 ikinci, B Ligi'nde 2 ikinci ve 4 üçüncü takımlar play-off ilk turu oynayacak ve kazanan 6 takım 2. tura yükselecek.İlk tur play-off maçları sonucu kazanan toplam 14 takım, ikinci turda ligdeki sıralamalarına göre 2. tur play-off maçları oynanacak. Kazanan 7 takım, İsviçre'de 2-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanacak.Organizasyonda maç takvimi de şu şekilde: