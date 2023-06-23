İşte 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülke!

FIFA, ilk kez 32 takımla düzenlenecek olan Kulüpler Dünya Kupası'nın ABD'de yapılacağını duyurdu.

, Fotoğraf; AA
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İşte 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülke!
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23 Haziran 2023 19:20
FIFA, 2025'te ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ABD, konsey toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Haziran-Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak belirlendi.

Her sene 7 kulübün katılımıyla düzenlenen turnuvanın 2025'ten itibaren 32 takımla 4 yılda bir yapılmasına karar verilmişti.

Bu yıl mevcut formatta son kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

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