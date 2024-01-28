İstanbulspor'un konuğu Samsunspor

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'un konuğu Samsunspor
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28 Ocak 2024 12:54
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Son maçında Galatasaray'a mağlup olan İstanbulspor, 10 puanla ligde son sırada yer alıyor. Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor'a 3 puan silme cezası vermişti.

Üç maçlık yenilmezlik serisiyle İstanbul deplasmanına gelen Yılport Samsunspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

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