İstanbulspor ayrılığı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi.



İstanbul ekibi, Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.



İşte İstanbulspor'un açıklaması:



"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



İstanbulspor'da 30 resmi maça çıkan Tekke, maç başına 1.07 puan ortalaması yakaladı.



Sarı siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.



