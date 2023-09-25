İstanbulspor ayrılığı açıkladı!

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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İstanbulspor ayrılığı açıkladı!
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25 Eylül 2023 20:23
Son güncelleme 25 Eylül 2023 20:24
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi.

İstanbul ekibi, Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte İstanbulspor'un açıklaması:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İstanbulspor'da 30 resmi maça çıkan Tekke, maç başına 1.07 puan ortalaması yakaladı.

Sarı siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.

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