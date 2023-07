İstanbul satranç turnuvası yapıldı

Çocuklara 67 farklı aktivite alanı ve 120'den fazla meslek deneyimleme imkanı sunan eğlence dolu Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul'un bu yıl 4'üncü kez düzenlendiği Satranç Turnuvası, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu destekleriyle gerçekleşti.



20 Temmuz Dünya Satranç günü vesilesi ile düzenlenen turnuvada satranç oyuncuları heyecan dolu mücadelelerinin ardından eğlenceli danslar ile doyasıya eğlendi. Toplamda 150 sporcunun katıldığı turnuva tüm katılımcılara hazırlanan madalyaların dağıtıldığı ödül töreni ile sona erdi.



"SATRANÇ MOTİVASYON ARTIRIYOR



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay "Satranç, birleştirici, bütünleştirici, yediden yetmişe oynanabilen, herkes için erişilebilir bir spor. Yeni iş birlikleri ve projelerle her geçen gün daha fazla çocuğumuzu satranç ile tanıştırıyoruz. Çocuklarımız, hamlelerini düşünerek plan yapmayı öğreniyor, sabırlı olma kapasitelerini geliştiriyor, düzenli antrenman ve eğitimlerle öz disiplinlerini artırıyor. Satrançta her hamlenin sonuçları var. Çocuklarımız her bir hamlenin sonuçlarını değerlendirmeyi öğreniyor. Satranç, derslerde daha iyi olmak adına bir kazanım oluyor. Çocukların öğrenme motivasyonunu artırıyor. Bu kapsamda bu yıl, Türkiye İş Bankası'nın iş birliğiyle 18-20 Temmuz'da, İstanbul'da dördüncü kez KidZania İstanbul Satranç Turnuvası'nı düzenledik. Bu turnuvamız çocuklarımızın satranç sporu ile tanışmalarını sağlamak adına güzel bir fırsat oldu" diye konuştu.



Etkinlik sonrası görüşlerini paylaşan KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur; satranç sporunun, çocukların problemleri analiz etme ve stratejik düşünmeye yardımcı olduğuna dikkat çekti. Timur, "Satranç oyunu, oyuncuya analitik düşünme becerisi, hızlı ve etkili karar verme gibi kazanımlar sağlıyor. Ayrıca risk ve fayda analizi yapmayı öğrenirken, konsantrasyon ve sabır gibi kazanımlar elde ediyorlar. Bu yöntemlerle satranç, KidZania'nın eğitsel hedefleriyle çok uyuşuyor. Şehrimizde eğlenirken öğrenme, iletişim, sebep sonuç ilişkisi, karar verme gibi yetkinlikler etrafında faaliyetlerimizi yürütüyor ve çocuklara bu yetkinlikleri edinmeleri için hizmet veriyoruz. Bu etkinliğe her sene ev sahipliği yaparak satranç sporunu çocuklara sevdirmek için destek oluyoruz. İlham olması adına da satranç öğrenmek isteyen ziyaretçilerimize özel atölyeler düzenleyerek satrançla tanıştırıyoruz." şeklinde bilgi verdi.