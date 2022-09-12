İstanball Cup'ta Fenerbahçe Olympiacos'a mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, 2022-23 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde "Istanball Cup" adı altında bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda Yunanistan ekibi Olympiacos ile karşılaştı.



EuroBasket 2022'de Yunanistan milli takımını çalıştıran Başantrenör Dimitris Itoudis'in yokluğunda Yardımcı Antrenör Stefanos Dedas'ın yönetimindeki Fenerbahçe Beko sahadan 79-93'lük mağlubiyetle ayrıldı.



Öte yandan EuroBasket 2022'de yer alan Nick Calathes, turnuva sonrası izinli olan Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer ve Marko Guduric ile sakatlıkları bulunan Nemanja Bjelica, Tarık Biberovic, Tonye Jekiri ve Johnathan Motley bu maçta oynamadı.



Sarı lacivertlilerin karşılaşmadaki skor dağılımı ise şöyle oluştu: Wilbekin 18, Booker 16, Metecan 9, Edwards 8, Pierre 7, Hayes-Davis 7, Schwartz 5, İsmet 4, Samet 2, Jackson 2, Ekrem 1



Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Eylül Perşembe günü Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğindeki Cevat Soydaş Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak.









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