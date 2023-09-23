İspanya GP'sinde 2 sporcumuz mücadele etti

Dünya Supersport Şampiyonası'nda, İspanya'daki ilk yarışı, milli sporculardan Bahattin Sofuoğlu 6'ncı, Can Öncü ise 17'nci sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İspanya GP'sinde 2 sporcumuz mücadele etti
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23 Eylül 2023 18:37
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'daki ilk yarışta mücadele eden milli sporculardan Bahattin Sofuoğlu 6'ncı, Can Öncü ise 17'nci oldu.

Şampiyonanın 10. etabı, İspanya'nın Alcaniz bölgesindeki 5.077 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde 15 tur üzerinden düzenlendi.

Günün ilk Superpole yarışını 10. sırada tamamlayan MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu, ilk yarışı ise 6. sırada bitirdi. Yarışa 20. sıradan başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü ise 17'ncilik elde etti.

Yarışı birinci sırada tamamlayan Aruba.it ekibinin İtalyan sürücüsü Nicolo Bulega, pilotlar klasmanında 383 puanla zirvede yer almaya devam etti. Bu klasmanda, 146 puanlı Bahattin Sofuoğlu 5'inci; 65 puanlı Can Öncü 14'üncü sırada yer alıyor.

Sezonun 10. etabının ikinci yarışı, 24 Eylül Pazar günü (yarın) (TSİ) 13.30'da başlayacak.

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