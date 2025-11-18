18 Kasım
Kosova-İsviçre
0-166'
18 Kasım
İsveç-Slovenya
0-169'
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-070'
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
1-164'
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-069'
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-267'
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
0-167'
18 Kasım
Romanya-San Marino
4-167'
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-068'
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
4-170'
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-183'

İspanya'da tarihi gol: Deniz Gül!

A Milli Futbol Takımımız, İspanya deplasmanında 42. dakikada Deniz Gül ile golü buldu. İspanya, elemelerde ilk kez gol yedi.

calendar 18 Kasım 2025 23:33 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 23:43
Haber: Sporx.com
İspanya'da tarihi gol: Deniz Gül!
A Milli Futbol Takımımız, İspanya deplasmanında 42. dakikada 1-1'lik eşitliği buldu.

Milli takımda golü atan isim Deniz Gül oldu. Deniz Gül, milli takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.

İspanya, bu golle elemelerde ilk kez gol yedi.

Ayrıca Deniz Gül, A Milli Takım tarihinde Recep Adanır'ın (Ocak 1954) ardından İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci oyuncu oldu. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
