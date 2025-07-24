İspanya adını finale yazdırdı!

UEFA 2025 Kadınlar Avrupa Kupası yarı final karşılaşmasında Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. 113. dakikada Aitana Bonmati'nin attığı golle üstünlüğü ele geçiren İspanya, son düdüğe kadar skoru ve adını finale yazdırarak İngiltere'nin rakibi oldu.
Kadınlar Avrupa Kupası final karşılaşması 27 Temmuz Pazar günü TSİ 19.00'de İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan St. Jakob-Park'ta oynanacak.
Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. 113. dakikada Aitana Bonmati'nin attığı golle üstünlüğü ele geçiren İspanya, son düdüğe kadar skoru ve adını finale yazdırarak İngiltere'nin rakibi oldu.
Kadınlar Avrupa Kupası final karşılaşması 27 Temmuz Pazar günü TSİ 19.00'de İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan St. Jakob-Park'ta oynanacak.