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İspanya adını finale yazdırdı!

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde, uzatmalara giden maçta İspanya, Almanya'yı Aitana Bonmatí'nin 113. dakikada attığı golle mağlup ederek finale yükseldi.

calendar 24 Temmuz 2025 00:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İspanya adını finale yazdırdı!
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UEFA 2025 Kadınlar Avrupa Kupası yarı final karşılaşmasında Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. 113. dakikada Aitana Bonmati'nin attığı golle üstünlüğü ele geçiren İspanya, son düdüğe kadar skoru ve adını finale yazdırarak İngiltere'nin rakibi oldu.

Kadınlar Avrupa Kupası final karşılaşması 27 Temmuz Pazar günü TSİ 19.00'de İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan St. Jakob-Park'ta oynanacak.
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