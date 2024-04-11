İsmail Yüksek: ''Allahın izniyle turlayacağız''

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek: ''Allahın izniyle turlayacağız''
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11 Nisan 2024 22:21
Son güncelleme 11 Nisan 2024 22:22
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

İsmail Yüksek, "Maçtan önceki söylemiştim, gerçekten rahattım, takıma güveniyordum. Gerçekten kaliteli bir takımız. Sonuna kadar gücünü gösteren bir takımız. 3-0 olmasına rağmen gerçekten müthiş mücadele ettik. 3-0'dan sonra reaksiyon gösterdik. Daha da atabilirdik. Kaçırdıklarımız var. Avantajlı skor istiyorduk, olmadı.'' dedi.

Sözlerine devam eden İsmail Yüksek, ''Haftaya Kadıköy'de bir maç var. Orada turu geçeceğimize inanıyorum. İsimlere takılıp kalmak ayıp olur. Fenerbahçe formasını giyen herkes mücadelesini veriyor, en iyisini vermeye çalışıyor. Bazen biz, bazen onlar iyi oynuyor. Birliktelik önemli. Sahada arma önemli. Herkes bunu biliyor zaten. Bugün reaksiyon gösterdik 3-0'dan sonra, Yunanistan'a tekrar dönmeyi istediğimizi gösterdik.'' ifadelerini kullandı. 

Yıldız oyuncu son olarak, ''Mağlubiyetle ayrılıyoruz buradan  ama Kadıköy'de avantajlı olan bizi. İnşallah evimizde turu geçeceğiz. Allah'ın izniyle, inşallah tur atlayan biz olacağız." şeklinde konuştu.

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