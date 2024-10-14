İsmail Temiz: 'Arnavutluk'ta Balkan Şampiyonu olacağız'

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor.Ampute Futbol Milli Takımı, ilk kez 15-18 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası hazırlıklarını Kırşehir'de sürdürüyor.Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez katılacağı şampiyona için özel duygular içinde olduğunu söyledi.Yedi yaşındayken elektrik çarpması sonucu diz altından bacağını kaybettiğini anlatan Esen, şunları kaydetti:Yaklaşık 12 yıldır ampute futbol oynadığını dile getiren Esen,diye konuştu.Doğuştan engelli futbolculardan Zülfücan Derinpınar da 13 senedir ampute futbolun içinde olduğunu ve forvette oynadığını belirtti.Milli formayı giymenin kelimelerle anlatılamayacağını aktaran Derinpınar, şu ifadeleri kullandı:Umutcan Köse ise "diye konuştu.İbrahim Uçakcı daifadelerini kullandı.Tuncay Efe Hankulu ise 4 yaşındayken yüksekten düşme sonucu bacağımı kaybettiğini, 7 yıldır ampute futbol oynadığını söyledi.İlk hedeflerinin Balkan şampiyonluğu olduğunu kaydeden Hankulu, uzun yıllar milli takımda ter dökmek istediğini ifade etti.Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz de şunları kaydetti: