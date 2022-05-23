İsmail Kartal, puan rekoru kırdı!

Genelde Pereira zirvede

Fenerbahçe'nin adeta dibe vurduğu bir dönemde takımın başına geçen ve sarı lacivertleri ikinci yarının flaş ekibi yaparak Şampiyonlar Ligi vizesi aldıranperformansı ile kulüp tarihine geçti.Kulüple sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsiz olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında en az 15 maça çıkanulaşan isim oldu.İki dönem takımın başında yer alan, bu sezon son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen (11 galibiyet, 3 beraberlik) Kartal toplam 52 karşılaşmada 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.Bu 52 maçta 115 puan toplayan ve maç başınapuan ortalaması yakalayan İsmail Kartal böylelikle kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip yerli teknik direktörü oldu.Kartal'ın en yakın takipçisi 51 maçtapuan ortalaması toplayanKartal tüm teknik direktörler arasında ise Tile birlikte dördüncü basamakta. Bu listede26 maçtapuan ile ilk sırada.