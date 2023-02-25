İsmail Kartal: 'Kenetlenme devam etmeli'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ve Dinamo Kiev'in tecrübeli teknik adamı Mircea Lucescu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri hakkında konuştu.



Antalya'da devre arası kampı yapan Kiev'in hazırlık maçını izleyen Kartal, "Kendimi geliştirmek adına burada takımları ve oyuncuları izliyorum. İnanın futbol konuşmak içimden gelmiyor. Trabzonspor'un, Basel ile geçen hafta sahasında oynadığı maçta Türkiye'nin nasıl kenetlendiğini gördük. Bu kenetlenmenin devam etmesi gerekiyor" dedi.



'Artık çözüm vakti...'



Ülkemizde uzun yıllar çalışan Lucescu ise "Türkiye'nin yaşadığı bu durum, gerçekten büyük bir felaket. Türkiye'de yaşamış, Türk insanıyla bağlarını koparmamış biri olarak büyük üzüntü duyuyor ve yaşadığınız acıyı yürekten paylaşıyorum. Artık daha büyük acılar yaşanmaması adına çözümler üretilmeli" yorumunu yaptı.





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