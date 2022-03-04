İsmail Kartal'ın sol bek için zor seçimi

Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'un sağ kanadında takımın en formda ve hızlı isimlerinden Edin Visca'nın oynuyor alması, İsmail Kartal'ı sol bek tercihinde fazlasıyla zorluyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Kartal'ın sol bek için zor seçimi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2022 10:05
Attila Árpád Szalai
Attila Árpád Szalai
Fenerbahçe
Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu sakat. İsmail Kartal'ı pazar günkü maçta sol bek için zor bir seçim bekliyor.

Hatay karşısında ilk kez Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp, tecrübesiz. Kasımpaşa maçında bu bölgede oynayan ve galibiyet golünü atan Szalai ise özellikle kısa mesafede ağır kalıyor.

Trabzonspor 'un sağ kanadında takımın en formda ve hızlı isimlerinden Edin Visca'nın oynuyor alması, Kartal'ı sol bek tercihinde fazlasıyla zorluyor. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.