Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu sakat. İsmail Kartal'ı pazar günkü maçta sol bek için zor bir seçim bekliyor.



Hatay karşısında ilk kez Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp, tecrübesiz. Kasımpaşa maçında bu bölgede oynayan ve galibiyet golünü atan Szalai ise özellikle kısa mesafede ağır kalıyor.



Trabzonspor 'un sağ kanadında takımın en formda ve hızlı isimlerinden Edin Visca'nın oynuyor alması, Kartal'ı sol bek tercihinde fazlasıyla zorluyor.











