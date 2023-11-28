UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü Nordsjaelland deplasmanında liderlik mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de defans krizi yaşanıyor.
Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz sakat, Samet Akaydin ve Mert Müldür ise UEFA kadrosunda yok, Karagümrük maçında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun da durumu belirsiz.
GENÇLER GÖREV ALABİLİR
Bright Osayi-Samuel'in sağ bekte, Jayden Oosterwolde'nin stoperde yeri garanti gözükürken Hollandalı savunmacının partnerinin genç Yusuf Akçiçek veya Ahmet Necat Aydın olması bekleniyor.
SON ÇARE KAI HAVERTZ TAKTİĞİ
Ferdi'nin maça yetişmemesi durumunda sol bekte kimin görev yapacağı belirsiz. Ferdi iyileşmezse Alman Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın 10 numara olan Kai Havertz'i sol beke çekmesi gibi asıl mevkisi başka olan bir oyuncu buraya kaydırılabilir.
Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz sakat, Samet Akaydin ve Mert Müldür ise UEFA kadrosunda yok, Karagümrük maçında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun da durumu belirsiz.
GENÇLER GÖREV ALABİLİR
Bright Osayi-Samuel'in sağ bekte, Jayden Oosterwolde'nin stoperde yeri garanti gözükürken Hollandalı savunmacının partnerinin genç Yusuf Akçiçek veya Ahmet Necat Aydın olması bekleniyor.
SON ÇARE KAI HAVERTZ TAKTİĞİ
Ferdi'nin maça yetişmemesi durumunda sol bekte kimin görev yapacağı belirsiz. Ferdi iyileşmezse Alman Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın 10 numara olan Kai Havertz'i sol beke çekmesi gibi asıl mevkisi başka olan bir oyuncu buraya kaydırılabilir.