İsmail Kartal'dan oyuncularına uyarı: 'Hepinize ihtiyacım var'

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerini mental olarak hazırlamak için toplantılar yapıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan oyuncularına uyarı: 'Hepinize ihtiyacım var'
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03 Mayıs 2024 12:13
Fenerbahçe'de herkes Trendyol Süper Lig'de kalan dört maça odaklanırken, Teknik Direktör İsmail Kartal öğrencilerini mental olarak hazırlamak için toplantılar yapmaya devam ediyor.

"HEPİNİZE İHTİYACIM VAR"

Özellikle son karşılaşmalarda yedek kalan oyunculara uyarılarda bulunan tecrübeli çalışırıcının, "Biliyorsunuz her zaman en iyi 11'i sahaya çıkarıyorum. Ama bu her zaman kulübede olacağınız anlamına gelmiyor. Final haftalarına girdik. Bu yüzden hepinize ihtiyacım var. Hepiniz hazır olun" dediği öğrenildi.

"BAŞIMIZA BÜYÜK DERT AÇAR"

İsmail Kartal takımda yedi ismin kart sınırında olduğunu da hatırlattı. Gereksiz kart görülmemesi konusunda öğrencilerine ikazlarda bulunan tecrübeli teknik adamın, "Göreceğimiz kartlar başımıza büyük dertler açabilir. Cezalı oyuncularımız olursa kulübeden bu sorunu çözeceğiz. Hepinizin sezon başından itibaren oynayacakmış gibi hazır olduğunuzu biliyorum. Sizden son dört haftada da bu alışkanlığınızı devam ettirmenizi istiyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.  

 
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