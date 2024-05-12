İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi derbi mesajı

Süper Lig'in zirve yarışında Galatasaray'a karşı dezavantajlı bir durumda bulunan Fenerbahçe, şansını son ana kadar sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'de gözler Kayserispor mücadelesine çevrildi.
İSMAİL KARTAL'DAN TAKIM KONUŞMASI!
Matematiksel olarak şampiyonun belli olacağı 35. haftada Fenerbahçe, zirve şansını kalan 3 haftaya taşımak adına bugün saat 19.00'da Kadıköy Ülker Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda Konyaspor ile golsüz sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki maçlar için oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" demişti. Futbollarına Konya dönüşü 1 günlük moral izni veren Kartal, hafta içinde idmanlarda ise öğrencileri ile bire bir konuşmalar yapmış, kalan 3 maçın kendileri için önemine değinmişti.
'GALİBİYETE İNANIYORUM'
Tecrübeli çalıştıcı, matematiksel olarak süren şampiyonluk şansını son maça kadar kovalamak istediklerini belirterek, "Bunun ilk ayağı Kayserispor maçı. Galatasaray ile oynayacağımız derbiye moralli ve dik gitmenin tek yolu mutlak galibiyetten geçiyor. Ben futbolun her türlü sonuca açık olduğuna inananlardanım. Kritik maçlar bizi bekliyor. Rakibimiz düşme hattının üstünde yer almasına rağmen, kalan maçlarında korkulu rüya görmek istemeyecektir. Bu nedenle kolay bir maç olmayacak. Ancak ben taraftarımızın da büyük desteği ile bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
KRİTİK EKSİKLER VAR
Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumuna teknik heyet maç saati karar verecek.
DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular bu akşamki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.
İSMAİL KARTAL'DAN TAKIM KONUŞMASI!
Matematiksel olarak şampiyonun belli olacağı 35. haftada Fenerbahçe, zirve şansını kalan 3 haftaya taşımak adına bugün saat 19.00'da Kadıköy Ülker Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda Konyaspor ile golsüz sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki maçlar için oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" demişti. Futbollarına Konya dönüşü 1 günlük moral izni veren Kartal, hafta içinde idmanlarda ise öğrencileri ile bire bir konuşmalar yapmış, kalan 3 maçın kendileri için önemine değinmişti.
'GALİBİYETE İNANIYORUM'
Tecrübeli çalıştıcı, matematiksel olarak süren şampiyonluk şansını son maça kadar kovalamak istediklerini belirterek, "Bunun ilk ayağı Kayserispor maçı. Galatasaray ile oynayacağımız derbiye moralli ve dik gitmenin tek yolu mutlak galibiyetten geçiyor. Ben futbolun her türlü sonuca açık olduğuna inananlardanım. Kritik maçlar bizi bekliyor. Rakibimiz düşme hattının üstünde yer almasına rağmen, kalan maçlarında korkulu rüya görmek istemeyecektir. Bu nedenle kolay bir maç olmayacak. Ancak ben taraftarımızın da büyük desteği ile bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
KRİTİK EKSİKLER VAR
Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumuna teknik heyet maç saati karar verecek.
DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular bu akşamki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.