İskender Günen: 'Gençler Hamsik'i örnek almalı'

Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi. Tam bir profesyonel ve lider bir isim. Ama bir başka gerçek var ki böylesi profesyonel bir oyuncudan bu sezon neden gerekli şekilde yararlanılamadı? Bize bugüne kadar gösterdiği lider oyuncu özelliğinin yanında profesyonel ahlak için de sonsuz teşekkürler. Her genç oyuncunun örnek alması gerekir diye düşünüyorum."











Sabah Gazetesi yazarı İskender Günen, Trabzonspor 'un Alanyaspor galibiyetinin ardından Marek Hamsik hakkında övgü dolu sözler sarf etti."Marek Hamsik... Bratislava ile başlayan futbol hayatı önce Brescia, ardından Napoli ile devam etti. Napoli'de geçen başarılarla dolu 12 yıl... Slovakya Milli Takım formasını 136 kez giyme başarısı gösteren bir ikon. Kariyeri başarılarla dolu. Böylesi kariyerli bir oyuncunun yolunun Trabzon'a düşmesi hem kendisi hem de Trabzonspor için büyük bir şans.