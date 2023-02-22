Phoenix Suns'ın yeni sahibi Mat Ishbia, Phoenix'te bir NBA hanedanlığı kurmak niyetinde olduğunu açıkladı.



Ishbia, Sports Illustrated'tan Chris Mannix'e yaptığı açıklamada takım için başarı planının sadece kısa vadeli olmadığını belirterek, 'şimdi de kazan, yarın da kazan' türünden bir senaryoyu izlemek istediğini belirtti:



"Hedef sadece bu yıl kazanmak değil. 2027'de, 2029'da ve 2031'de tekrar kazanmak. Her zaman kazanmak için uğraşmak. Kazanmayı planlama aşamasında değilim, bugün kazanalım ve yarın da kazanalım gibi bir zihniyetteyim."



Kısa süre önce Kevin Durant'in eklenmesiyle Suns ekibi, bu sezon şampiyonluğu kazanmak adına hızlı bir favori haline gelmişti.





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