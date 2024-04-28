Halil Özer, Milliyet'te Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi değerlendirdi.
Özer, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için övgü dolu sözler sarf etti.
Halil Özer'in o yorumları şu şekilde:
"Maçın hiç şüphesiz yıldızı yine İrfan Can Kahveci idi... Bu sene sihirli bir değnek değmiş gibi. Tamam yetenekli bir oyuncu. Ama bu sene üstüne ekstra bir güç ve özellikler koydu. Eli belinde asla beklemiyor, savunmasına yardım ediyor, rakip savunmayı sürekli yıpratıyor, hücum zenginlikleri, driplingleri ile bu dönemde resmen Fenerbahçe'yi sürükleyen adam oldu İrfan Can Kahveci."
KARİYER SEZONU
Beşiktaş derbisinde de ağları havalandıran İrfan Can Kahveci, bu yıl kariyer sezonunu yaşıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta 18 gol atan milli oyuncu, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. İrfan Can Kahveci'nin 18 golünün yanı sıra 12 asisti de bulunuyor.
Özer, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için övgü dolu sözler sarf etti.
Halil Özer'in o yorumları şu şekilde:
"Maçın hiç şüphesiz yıldızı yine İrfan Can Kahveci idi... Bu sene sihirli bir değnek değmiş gibi. Tamam yetenekli bir oyuncu. Ama bu sene üstüne ekstra bir güç ve özellikler koydu. Eli belinde asla beklemiyor, savunmasına yardım ediyor, rakip savunmayı sürekli yıpratıyor, hücum zenginlikleri, driplingleri ile bu dönemde resmen Fenerbahçe'yi sürükleyen adam oldu İrfan Can Kahveci."
KARİYER SEZONU
Beşiktaş derbisinde de ağları havalandıran İrfan Can Kahveci, bu yıl kariyer sezonunu yaşıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta 18 gol atan milli oyuncu, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. İrfan Can Kahveci'nin 18 golünün yanı sıra 12 asisti de bulunuyor.