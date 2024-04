Halil Özer, Milliyet'te Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi değerlendirdi.Özer, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için övgü dolu sözler sarf etti.Beşiktaş derbisinde de ağları havalandıran İrfan Can Kahveci, bu yıl kariyer sezonunu yaşıyor.Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta 18 gol atan milli oyuncu, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. İrfan Can Kahveci'nin 18 golünün yanı sıra 12 asisti de bulunuyor.