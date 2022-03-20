İrfan Can Kahveci'nin penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'u ağırladığı maçın ikinci yarısındaki pozisyon çok konuşuldu.



Karşılaşmanın 60. dakikasında İrfan Can Kahveci, kaleci Ibrahim Sehic ile ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi.



Maçın orta hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi Erkan Engin ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar, penaltı verilmemesine tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.





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