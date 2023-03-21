İrfan Can Kahveci için flaş tepki!

Fenerbahçe'de son dönemde taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci için flaş bir paylaşım geldi.



27 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, oyuncusu için yapılan istatistik paylaşımına tepki gösterdi.



Altıparmak, İrfan Can Kahveci'nin 30 Ekim'deki İstanbulspor maçından bu yana skor katkısı yapamadığı yönünde paylaşılan eleştiriye, şu şekilde bir cevap verdi.



30.10.2022 ve öncesi;



8 maç (6 maç ilk 11 )

3 gol / 1 asist



Avrupa Ligi maçları



Avrupa Ligi Grup maçları;



7 maç ( 3 maç ilk 11)

3 gol - 2 asist



"YANLI VE YANLIŞ ALGIYA HAYIR"



Batur Altıparmak, daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve, "Buna rağmen hala takımın en çok gole katkı sağlayan oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde. Eleştiriye evet ama yanlı ve yanlış algıya Hayır!" sözlerini yazdı.





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