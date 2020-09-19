İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ı seviyor

Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Turuncu- Lacivertliler'in ekibin 25 yaşındaki yıldızı İrfan Can Kahveci, takımının Sarı- Kırmızılılar'a karşı attığı son 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaptı.



İrfan, Aslan'a karşı kariyerindeki tek golünü Başakşehir forması altında 2018-2019 sezonunda Fatih Terim Stadı'nda 1-1 sona eren müsabakada kaydetti. Milli futbolcu, geride kalan sezonun ilk yarısında ise Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'in, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Gulbrandsen'in attığı golün asistini yapmıştı.



İrfan Can, son olarak da 2019-2020 sezonunun 29. haftasında 1-1 biten Başakşehir - Galatasaray maçında Turuncu- Lacivertlilerin tek golünü üreten Aleksic'e gol pasını vermişti. Bu anlamda İstanbul ekibinin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesinde Milli futbolcuya bir hayli güveniyor.



