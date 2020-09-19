İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ı seviyor

Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Turuncu- Lacivertliler'in ekibin 25 yaşındaki yıldızı İrfan Can Kahveci, takımının Sarı- Kırmızılılar'a karşı attığı son 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaptı.
İrfan, Aslan'a karşı kariyerindeki tek golünü Başakşehir forması altında 2018-2019 sezonunda Fatih Terim Stadı'nda 1-1 sona eren müsabakada kaydetti. Milli futbolcu, geride kalan sezonun ilk yarısında ise Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'in, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Gulbrandsen'in attığı golün asistini yapmıştı.
İrfan Can, son olarak da 2019-2020 sezonunun 29. haftasında 1-1 biten Başakşehir - Galatasaray maçında Turuncu- Lacivertlilerin tek golünü üreten Aleksic'e gol pasını vermişti. Bu anlamda İstanbul ekibinin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesinde Milli futbolcuya bir hayli güveniyor.
İrfan, Aslan'a karşı kariyerindeki tek golünü Başakşehir forması altında 2018-2019 sezonunda Fatih Terim Stadı'nda 1-1 sona eren müsabakada kaydetti. Milli futbolcu, geride kalan sezonun ilk yarısında ise Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'in, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Gulbrandsen'in attığı golün asistini yapmıştı.
İrfan Can, son olarak da 2019-2020 sezonunun 29. haftasında 1-1 biten Başakşehir - Galatasaray maçında Turuncu- Lacivertlilerin tek golünü üreten Aleksic'e gol pasını vermişti. Bu anlamda İstanbul ekibinin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesinde Milli futbolcuya bir hayli güveniyor.