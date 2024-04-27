İrfan Can Kahveci bu sezon bir başka: 30 gole direkt katkı

Beşiktaş karşısında takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması altında 18. kez topu filelerle buluşturdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci bu sezon bir başka: 30 gole direkt katkı
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27 Nisan 2024 23:35
Beşiktaş karşısında takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması altında 18. kez topu filelerle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere göndererek bu sezon ligdeki 12. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, yaptığı 12 asistle de toplamda 30 gole etki etti.

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