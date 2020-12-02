İrfan Can Kahveci, Başakşehir'le 5 gole ulaştı

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında sahasında Alman ekibi Leipzig'e uzatmalarda yediği golle 4-3 mağlup oldu.
Turuncu-lacivertli takımın 3 golünü atan İrfan Can Kahveci orta koyduğu performansla ön plana çıktı.
Medipol Başakşehir, gruptaki altıncı ve son maçını 8 Aralık Salı günü deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacak.
- İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti
Medipol Başakşehir'in Leipzig karşısındaki üç golünü de atan İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.
Bu maç öncesinde turuncu-lacivertli ekiple Avrupa kupalarında 20 maçta 2 gol atan İrfan, Leipzig'e üç gol atmayı başardı.
Gol sayısını 5'e yükselten İrfan Can Kahveci, 14 golü bulunan Edin Visca'nın ardından Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci ismi oldu.
Turuncu-lacivertli takımın 3 golünü atan İrfan Can Kahveci orta koyduğu performansla ön plana çıktı.
Medipol Başakşehir, gruptaki altıncı ve son maçını 8 Aralık Salı günü deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacak.
- İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti
Medipol Başakşehir'in Leipzig karşısındaki üç golünü de atan İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.
Bu maç öncesinde turuncu-lacivertli ekiple Avrupa kupalarında 20 maçta 2 gol atan İrfan, Leipzig'e üç gol atmayı başardı.
Gol sayısını 5'e yükselten İrfan Can Kahveci, 14 golü bulunan Edin Visca'nın ardından Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci ismi oldu.