İrfan Can Kahveci, Başakşehir'le 5 gole ulaştı

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında sahasında Alman ekibi Leipzig'e uzatmalarda yediği golle 4-3 mağlup oldu.



Turuncu-lacivertli takımın 3 golünü atan İrfan Can Kahveci orta koyduğu performansla ön plana çıktı.



Medipol Başakşehir, gruptaki altıncı ve son maçını 8 Aralık Salı günü deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacak.



- İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti



Medipol Başakşehir'in Leipzig karşısındaki üç golünü de atan İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.



Bu maç öncesinde turuncu-lacivertli ekiple Avrupa kupalarında 20 maçta 2 gol atan İrfan, Leipzig'e üç gol atmayı başardı.



Gol sayısını 5'e yükselten İrfan Can Kahveci, 14 golü bulunan Edin Visca'nın ardından Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci ismi oldu.