İrfan Can Eğribayat: 'Hedefim var, gol yemiyorum'

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK maçında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime hedefler koydum. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. 10 maçta oynadım, 7'sinde kalemi gole kapadım. 2 penaltı oldu, 2'sini de kurtardım. Kendi gelişimime odaklanıyorum." dedi.
İrfan Can Eğribayat, "Takım başarısı önplanda. Tribünde olsak da, kulübede olsak da trip gibi bir durum olmaz. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Oynayana destek veriyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Bugün katkı sağladığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime hedefler koydum. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. 10 maçta oynadım, 7'sinde kalemi gole kapadım. 2 penaltı oldu, 2'sini de kurtardım. Kendi gelişimime odaklanıyorum." dedi.
İrfan Can Eğribayat, "Takım başarısı önplanda. Tribünde olsak da, kulübede olsak da trip gibi bir durum olmaz. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Oynayana destek veriyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Bugün katkı sağladığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.