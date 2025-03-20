İrfan Can Eğribayat'a Avrupa kancası!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci İrfan Can Eğribayat, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat'a Avrupa kancası!
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20 Mart 2025 10:22
Son güncelleme 20 Mart 2025 11:04

Fenerbahçe'de sakatlanan Livakovic'ten kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın performansı büyük beğeni topladı.

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde kendini gösteren İrfan Can Eğribayat, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Sabah'ta yer alan haberde, 26 yaşındaki kaleciye Ajax, Bologna, Sevilla ve Real Betis'in talip olduğu iddia edildi.

Ancak Fenerbahçe yönetiminin, İrfan Can Eğribayat'ın başarılı performansının ardından mukavelesi 2027'de bitecek başarılı kaleciyle yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

İrfan Can Eğribayat'ın da Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

İrfan Can Eğribayat bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta, 7 kez kalesini gole kaparken 15 kez de topu ağlarda gördü.



 
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