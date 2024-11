İrfan Can'a yüzde 100 zam

İç transferde de elindeki yıldızları korumak isteyen Fenerbahçe , İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.Deneyimli oyuncunun 3 yıllık yeni kontrata imza atması bekleniyor. Milli futbolcunun alacağı ücret ise ortaya çıktı.Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.