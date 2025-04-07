Galatasaray, transferde büyük fırsat peşinde

Son yıllarda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirirken bu isimleri ya kontratlarının sonunda bonservissiz ya da çok ucuz bedellerle renklerine katan Galatasaray'da yönetim, benzer politikaya devam edecek: Fırsat transferleri.
Bu plan biraz da maliyeti çok yüksek ancak geleceği belirsiz olan Victor Osimhen'e bağlı.
Ancak Cimbom yine de yıldız isimleri minimum maliyetle getirebilmek için çaba harcayacak.
Sezon sonunda boşa çıkacak isimler arasında Neymar, Ronaldo ve Messi de var.
Adı daha önce Galatasaray ile anılan Kyle Walker-Peters (27), Mario Pasalic (30), Marco Verratti (32), Thomas Partey (31) ve Koke (33) de serbest kalacak. (Nefes Gazetesi)
Bu plan biraz da maliyeti çok yüksek ancak geleceği belirsiz olan Victor Osimhen'e bağlı.
Ancak Cimbom yine de yıldız isimleri minimum maliyetle getirebilmek için çaba harcayacak.
Sezon sonunda boşa çıkacak isimler arasında Neymar, Ronaldo ve Messi de var.
Adı daha önce Galatasaray ile anılan Kyle Walker-Peters (27), Mario Pasalic (30), Marco Verratti (32), Thomas Partey (31) ve Koke (33) de serbest kalacak. (Nefes Gazetesi)