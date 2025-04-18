İrfan Can'a Trabzonspor kancası!

Fenerbahçe'de istediği süreyi alamayan tecrübeli kanat oyuncusunun adı Trabzonspor ile anılıyor. Uğurcan Çakır ile Milli Takım'da kurduğu dostluk nedeniyle yıldız futbolcunun, bordo-mavili ekibe gelebileceği kulislerde yüksek sesle konuşuluyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İrfan Can'a Trabzonspor kancası!
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18 Nisan 2025 08:57
Son güncelleme 18 Nisan 2025 10:42
Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl çok başarılı bir sezon geçiren İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın önemli kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirmiş ve yapılan yeni sözleşme ile sarı-lacivertli takımda yoluna devam etmişti.

Ancak bu sezon Jose Mourinho tarafından fazla tercih edilmeyen ve istediği süreyi alamayan tecrübeli ismin ayrılığı söz konusu. Kulübeye mahkum olan 29 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma gitmeyi ciddi ciddi düşündüğü öğrenildi.

UĞURCAN İLE ARKADAŞLIĞI VAR

İrfan Can'ın adının anıldığı kulüplerden birisi de Trabzonspor...

Bordo-mavili yönetimin, şu an için bu yönde bir girişiminin olmadığı belirtilirken, İrfan Can'ın Milli Takım'da Uğurcan Çakır ile kurduğu yakın dostluk nedeniyle bu yönde iddiaların gündeme geldiği kaydedildi.

VILLARREAL VE BETIS BEKLEMEDE

İspanya basınında yer alan haberlere göre ise Villarreal ve Real Betis, tecrübeli oyuncu için beklemede.

İki ekibin yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalmalarının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maçta boy gösterirken 1 gol ve 3 asist kaydetti. 

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