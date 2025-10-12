12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

İpler Sergen Yalçın'ın elinde! Yönetimden bizzat istedi!

Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta çalışmalar erken başladı. Transferde tam yetki alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadroya iki takviye talebinde bulundu.

calendar 12 Ekim 2025 10:15
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Ocak ayı dönemi için çalışmalara başladı.

Ole Gunnar Solskjaer'in yerine transferin son günlerine doğru göreve gelen Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı hamleleri gerçekleşirken ara takviye zamanında da diğer eksiklerin giderilmesi planlanıyor.

ORTA SAHA VE STOPER TRANSFERİ

Bunun için tam yetkiyi alan Yalçın, ekibi ile birlikte harıl harıl çalışıyor. Deneyimli hocanın en önemli iki talebi ise orta saha ve stoper transferi…



SAKATLIKLAR SIKINTI YAŞATTI

Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz ve Salih Uçan'ın sakatlıkları nedeniyle orta alanda zaman zaman sıkıntı yaşayan Yalçın'ın, direkt ilk 11'de görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği ifade edildi.

Son maçlarda stoperde Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinde karar kılan teknik ekibin, ocak ayında bu mevkiye tecrübeli ve lider bir isim talebi olduğu bildirildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da teknik heyetten gelecek öneriler doğrultusunda temaslara başlaması bekleniyor.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
