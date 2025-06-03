Inter'de Inzaghi'nin veliahtı Cesc Fabregas!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, ismi Al Hilal ile anılan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin olası ayrılığı halinde alternatifini buldu.



Sky Sports'un haberine göre, Cesc Fabregas, Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası Inter'de göreve getirilmesi beklenen adayların başında geliyor.



İspanyol teknik adam için yakın zamana kadar RB Leipzig'in teması vardı ancak Como 1907, bu ayrılığa izin vermedi.



Fabregas, bu sezon Como 1907'nin başında çıktığı 39 karşılaşmada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti.



